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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Komandolar teröre Pençe vuruyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Komandolar teröre Pençe vuruyor

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe operasyonları kapsamında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 terörist, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin görev aldığı Kuzey Irak'ın Zap Vadisi, Avaşin- Basyan Vadisi, Metina Dağı, Hakurk ve Gara bölgesinde devam eden Pençe operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Bölgede operasyonlar kapsamında temizlenen alanlarda kurulan askeri alanlara teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. İnsansız Hava Aracı ve bölgedeki keşif gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'ne bağlı 181'inci filodan kalkan savaş uçakları ve komandolar tarafından operasyon gerçekleştirildi. Hava destekli operasyonlarda, Pençe-1'de 4, Pençe- Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

10 TERÖRİST DAHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor" denildi.

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Komandolar teröre Pençe vuruyor
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