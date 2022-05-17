MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kaftancıoğlu için siyaset yolu kapanmıştır!"

Bunlar değiştirse değiştirse, parti değiştirirler, fikir değiştirirler. Bunların dışında bir şey değiştirmeye Türk Milleti izin vermeyecektir. CHP'nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili karar verilmiştir. Türk yargısı kararını vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru yine yürür diye bekliyorduk buna cesaret edemediğini gördük. İl Başkanı devlete katil demiştir. Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek suç işlemiştir. Zanlının toplam 3 suçtan aldığı cezalar onanmıştır. CHP Genel Başkanı söylemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına destek midir karşısında mıdır? Bu suça sende ortak sayılırsın. Çeyrek porsiyon domuz etini yemekle övünenlerin partisi CHP'dir. Kılıçdaroğlu, zulme son vereceklerini iddia etti. Yine sap yiyip saman savurdu. Bebek katillerinin posteri altında konser verenlere sahip çıkmak, zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir. Zalim ise buna gönüllü destek olandır. Zalimi görmek istersen, zuılmü görmek istersen, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla çektirdiğin fotoğraflara bakman yeterlidir.