Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız’ın cenazesi toprağa verildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız,(49) iterek çalıştırmak istediği aracının altında kalarak yaşamını yitirmişti. Erol Yıldız'ın cenazesi Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Tepefakılı Köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yıldız'ın cenazesine TBMM Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Ak Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Erol Yıldız'ın eşi, çocukları, annesi Yeter ve babası Haydar Yıldız ile sevenleri katıldı.