Son dakika: Bakan Kurum’dan Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi açıklaması: Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmayacağız

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.
"MESELE ÇEVRE DEĞİL"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etmesine değinen Bakan Kurum, meselenin çevre olmadığını belirterek, "Mesele doğa değil. İftira atıyorlar. Onların söylemlerine rağmen projelerimize devam edeceğiz. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir" ifadelerini kullandı.
"PROJEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Kurum, "Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız" dedi.
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"OLASI BİR AFETTE TOPLANMA MERKEZİ OLACAK"
Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Biz 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın geleceği merkez haline gelecek. Burada müzelerimiz, spor salonlarımız olacak.