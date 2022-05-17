Son dakika: Bakan Kurum’dan Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi açıklaması: Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmayacağız

"PROJEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, "Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız" dedi.

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi açıklaması "İstanbul nefes alacak" | Video

"OLASI BİR AFETTE TOPLANMA MERKEZİ OLACAK"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın geleceği merkez haline gelecek. Burada müzelerimiz, spor salonlarımız olacak.