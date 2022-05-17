SON DAKİKA: CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk Havalimanı" eylemi karşılık bulmadı! 750 kişiyi zor topladı

Son dakika haberleri... Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi yapılması projesine karşı olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün partisinin il başkanlığı ile eylem düzenledi. Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya rağmen CHP'liler eyleme ilgi göstermedi. Kaftancıoğlu, basın toplantısı yaptığı alanda 750 kişiyi zor topladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün parti teşkilatıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'ni protesto için CHP'li milletvekilleri ve il örgütü ile birlikte AHL'ye gitti.
KAFTANCIOĞLU'NUN BEKLEDİĞİ KALABALIK GELMEDİ
CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı çağrıya rağmen CHP'liler Atatürk Havalimanı'na gelmedi. Yaklaşık 750 kişilik bir kalabalık toplayan Kaftancıoğlu, havalimanında basın toplantısı düzenledi.
GERGİNLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI!
Oldukça gergin olduğu gözlenen Kaftancıoğlu'nun Atatürk konusunda samimi bulunmadığı için CHP'lilerin eyleme ilgi göstermediği iddia edildi.