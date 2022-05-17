SON DAKİKA: CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk Havalimanı" eylemi karşılık bulmadı! 750 kişiyi zor topladı

Son dakika haberleri... Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi yapılması projesine karşı olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün partisinin il başkanlığı ile eylem düzenledi. Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya rağmen CHP'liler eyleme ilgi göstermedi. Kaftancıoğlu, basın toplantısı yaptığı alanda 750 kişiyi zor topladı.