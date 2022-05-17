SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan millet bahçesi tartışmaları ile ilgili muhalefete sert tepki: Bu ne yaman çelişkidir!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasetteki millet bahçesi tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, Gezi Parkı olaylarının bir ağaç bahane edilerek başlatıldığını hatırlattı, binlerce ağacın dikileceği bir millet bahçesine itiraz edilmesinin yaman bir çelişki olduğunu söyledi. Bakan Soylu, siyasette terörizm ve anarşizmin meşrulaştırılmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:

İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçei olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.