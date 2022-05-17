SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan millet bahçesi tartışmaları ile ilgili muhalefete sert tepki: Bu ne yaman çelişkidir!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasetteki millet bahçesi tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, Gezi Parkı olaylarının bir ağaç bahane edilerek başlatıldığını hatırlattı, binlerce ağacın dikileceği bir millet bahçesine itiraz edilmesinin yaman bir çelişki olduğunu söyledi. Bakan Soylu, siyasette terörizm ve anarşizmin meşrulaştırılmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:
İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçei olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.
Biz de il başkanlığı yaptık. Oralardan geldik. Ama biz bu görevleri yaparken devlete katil devlet demedik. Siz siyasi etik yasası mı istiyorsunuz, hakaret mi etmek istiyorsunuz. Bu da yine ne yaman çelişkidir! Maalesef siyasetimize terörizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Ben sonucu alayım da, hangi şekilde alırsam alıyım diyorlar. Bu doğru değil. İstismar ve siyasi mağduriyet için manipülasyon yapılıyor.
Bakan Soylu'dan Millet Bahçesi tartışmaları ile ilgili muhalefete sert tepki: "Bu ne yaman çelişkidir" | Video
Atatürk Havalimanı'nın olacağı millet bahçesi ile ilgili, yine takip ettiğim kadarı ile bir takım uçuşlar olabilecek gibi.
Milletvekili, terörist cenazesine gidebildi mi, gidemedi. Buna müsaade etmedik. Dünyanın hiçbir yerinde de gidemez.