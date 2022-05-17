Son dakika: Kadıköy Belediyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu! Dikkat çeken Bağdat Caddesi detayı

RÜŞVET ALAN DA VEREN DE VAR

Ağırlıklı zabıta personeli olan ve aralarında belediyede görevli 54 mühendisin yer aldığı soruşturma kapsamında bu şüphelilerin rüşvet olayında rüşvet alan ve aracılık eden konumunda olduğu öğrenildi. 170 şüphelinin ise Kadıköy geneli inşaat firması yetkilileriyle Bağdat Caddesi üzerinde ön plana çıkan mağaza ve iş yeri sahipleri olduğu ve rüşvet veren sıfatı taşıdığı soruşturma dosyasında önemli bir detay olarak yer aldı.

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İŞTE O SUÇLAR

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturmada kapsamında şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevki bekleniyor.

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