Son dakika: Kadıköy Belediyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu! Dikkat çeken Bağdat Caddesi detayı

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir ve Şırnak olmak üzere 4 ilde "Rüşvet" operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde operasyon düğmesine basılan soruşturmanın detayları dikkat çekti.
Son Dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı kararı! | Video
Çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olan 54'ü kamu görevlisi 224 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 160 şüpheli İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında örgütlü olarak "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildiği öğrenilirken soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.
ZABITALARDAN İNŞAAT FİRMALARINA VE VATANDAŞA KİRLİ BASKI
Titizlikle yürütülen soruşturma bir ihbarla başladı. Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Amirliği'nde görevli Zabıta Şükrü ve Zabıta Ali isimli kişilerin birlikte görev yaptıkları diğer zabıta personeliyle beraber bölgedeki inşaat firmalarına ve vatandaşa çeşitli konularda baskı yapıp rüşvet talep ettiği belirlendi. 21 Haziran 2021 tarihinden 30 Ocak 2022 gününe kadar şüphelilerin yaklaşık 7 aylık detaylı bir teknik takiple soruşturma temellendi.
RÜŞVET ALAN DA VEREN DE VAR
Ağırlıklı zabıta personeli olan ve aralarında belediyede görevli 54 mühendisin yer aldığı soruşturma kapsamında bu şüphelilerin rüşvet olayında rüşvet alan ve aracılık eden konumunda olduğu öğrenildi. 170 şüphelinin ise Kadıköy geneli inşaat firması yetkilileriyle Bağdat Caddesi üzerinde ön plana çıkan mağaza ve iş yeri sahipleri olduğu ve rüşvet veren sıfatı taşıdığı soruşturma dosyasında önemli bir detay olarak yer aldı.
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı | Video
İŞTE O SUÇLAR
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturmada kapsamında şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevki bekleniyor.
Son Dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı kararı! | Video