Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 17.5.2022 16:09 Son Güncelleme: 17.5.2022 16:27

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Edirne’de görevli hudut birlikleri son 4 günde ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Edirne'de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Edirne'de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

SON DAKiKA: MSB duyurdu! Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı | Video

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı
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