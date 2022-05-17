SON DAKİKA | MSB duyurdu! Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Edirne'de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Edirne'de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.





SON DAKiKA: MSB duyurdu! Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı | Video