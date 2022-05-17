Tunceli’de PKK sığınakları imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon başlattı. Arazide arama yapan komandolar, ormanlık alanda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak ele geçirdi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardında jandarma komandolar tarafından Sığınaklarda yapılan aramalarda, 6 pil bloku, jeneratör, akü, 3 büyük tüp, 9 küçük tüp, 60 litre benzin ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma sığınakları imha etti.