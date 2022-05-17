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Giriş Tarihi: 18.5.2022 09:14

Tunceli’de PKK sığınakları imha edildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de PKK sığınakları imha edildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, PKK’lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon başlattı. Arazide arama yapan komandolar, ormanlık alanda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak ele geçirdi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardında jandarma komandolar tarafından Sığınaklarda yapılan aramalarda, 6 pil bloku, jeneratör, akü, 3 büyük tüp, 9 küçük tüp, 60 litre benzin ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Jandarma sığınakları imha etti.

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Tunceli’de PKK sığınakları imha edildi
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