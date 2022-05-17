Türkiye’yi ikna telaşına düştüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz' açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'dan teröristleri desteklemeyi bırakmalarını, güvenlik garantileri sağlamalarını ve Türkiye'ye ihracat yasaklarını kaldırmalarını istemesinin ardından iki ülke hükümetleri harekete geçti. İsveç, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "İsveç en iyi NATO içinde korunur" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ülkelerinin NATO üyeliği konusunda Erdoğan ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.