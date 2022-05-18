Antalya’da yakalanan PKK’lı tutuklandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda S.H. 10 Mayıs 2022 tarihinde ikamet ettiği Antalya'da yakalandı.

S.H.'nin 1990-2010 yılları arasında Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, ayrıca 1997/98 yıllarında icra edilen Çelik ve Murat operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı çatışmalara katıldığı tespit edildi. Antalya'da ikametinde bir adet cep telefonu, bir adet sim kart ve bir adet hafıza kartıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan PKK terör örgütü üyesi S.H. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.