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Giriş Tarihi: 18.5.2022 16:39

Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Mehaj ile bir araya geldi

AA
Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Mehaj ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü. Görüşmede, bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Mehaj'ı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Mehaj'ın tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüştü.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından, tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan Türkiye ile Kosova arasındaki askeri eğitim iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

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Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Mehaj ile bir araya geldi
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