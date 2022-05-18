Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşma
Giriş Tarihi: 19.5.2022 00:46 Son Güncelleme: 19.5.2022 00:49

Başkan Erdoğan duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşma

Başkan Erdoğan duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştuğunu duyurdu. Başkan Erdoğan, bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınından buluşmanın takip edilebileceğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik." dedi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu: Gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde buluşma | Video

Başkan Erdoğan, "Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA