Başkan Erdoğan duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik." dedi.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu: Gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde buluşma | Video
Başkan Erdoğan, "Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2022
Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/OfXtNWayJE