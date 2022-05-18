‘CHP algı peşinde’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı milletimize armağan ediliyor, inşa ve ihya ediliyor. Millet bahçesi için 132 bin 500 fidan dikilecek. Hiçbir şekilde imara açılmayacak. Alanın tamamı 8.5 milyon metrekare. İlk etapta 5 milyon 36 bin metrekaresi yapılacak. Florya tarafında denize paralel olan pisti koruyacağız ve pist sivil uçuşlar ile afet zamanlarında hastaneye hizmet verecek" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra E-5 trafiği yüzde 30 azaldı. Şehir rahatladı. Devasa bir millet bahçesi olarak dünyaya örnek bir proje olacak. Bundan gurur duymaları, eğer şehri seviyorlarsa vatandaş için çalışmaya gayret ediyorlarsa zaten önünü açmaları, destek olmaları lazım. Ne dediklerini bilmiyorlar ki. Karşı olmaya gerek yok. Bu yatırımların hepsi vatandaşımız için" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Bozuk saat bile günde iki kez doğrusunu gösterirken, Kılıçdaroğlu'nun bir tane doğru işi yok. Gerçekten yazık" dedi.