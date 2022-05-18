Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: O trajedilerin acısını bugün de hissediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türkleri, 18 Mayıs 1944 tarihinde anavatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmişlerdir. 250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Bugün, bu elim hadisenin 78. yıldönümünü anıyoruz.

Türkiye, Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarımızın yanında olmayı her daim sürdürecektir.

21 Mayıs ise Çerkes sürgününün 158. yıldönümü olarak anılmaktadır. Kafkas halkları 19. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasları istilası döneminde yüzbinlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek çoğu anayurdunu terk edip Anadolu'ya sığınmıştır. "Çerkes Sürgünü" olarak adlandırılan bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz."