Dünyayı kasıp kavuran tehdit Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar

"TÜRKİYE'NİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE TAVRI NETTİR"

Tek başına metamfetamin kullanımından kaynaklanan ölümler 2016 yılında yüzde 1.4 iken, 2021 yılında bu oranın yüzde 35,6'ya çıktığını kaydeden Soylu, Avrupa'da milyon kişi başına ölüm oranı 2019 yılında 15 iken Türkiye'de bu sayının 6 kişi olduğunu belirtti. Soylu, "Sınırlarda aldığımız tedbirler, sahada yaptığımız çalışmalar, uluslararası operasyonlarla uyuşturucuyla mücadele Türkiye'ye giriş yapan eroinin yüzde 30'u Türkiye'ye gelirken kalanı yurtdışına sevk ediliyordu. 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele konusunda 231 bin 652 şüpheli yakalanırken, 2021 yılında ise yüzde 27,2'lik artış ile 294 bin 604 şüpheli yakalandı. Türkiye'de tam saha operasyonlar, diğer ülkelerle gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte uyuşturucu konusunda tavrımızın nettir. Uyuşturucu Mücadelemizde 2016'dan 2021 yılına operasyon sayısı olarak 81 bin 222'den 215 bin 771'e çıkmış, gözaltı sayısı ise 114 bin 276'dan 294 bin 604'e yükselmiştir. Türkiye, 2019 ve 2021 yıllarında ayrı ayrı 20 tonun üzerinde Eroin ele geçirmiş ve bu da son 10 yılın en büyük miktarlarıdır. Türkiye'de yıllık olarak 8 milyondan fazla ele geçirilen Ecstasy (MDMA) miktarı tüm Avrupa Birliği'nde ele geçirilen miktardan fazladır" dedi.

BARONLARA 945 OPERASYON

Soylu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 945 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini, 9 bin 633 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.