Eren Abluka’da 1 PKK’lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nca, 915 personelin katılımıyla Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu başlatıldı. MİT tarafından İran'dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine "arabul- yok et" taktiğiyle başlatılan operasyonun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist silahlı olarak etkisiz hale getirildi. Doğubayazıt Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat'ta "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu" başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çatışmalarda PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti. ANKARA