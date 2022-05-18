FETÖ’nün Jandarma Okullar Komutanlığı davasında karar verildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki olaylarla ilgili Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 Temmuz 2018'de karara bağlanan dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, dönemin Jandarma Okullar Komutanı eski Tuğgeneral Sadık Köroğlu ile eski Albaylar Arif Kalkan, Özkan Doğanay, eski yarbaylar Efkan Güler, Fazıl Ergün, Hacı Akyel, Orhan Çetin, Subay Temel Kurs Tabur Komutan Vekili eski Binbaşı Tarık Görener ile Abdullah Serdar Acar, Bahri Barış Cordan, Cemil Çetin, Coşkun Kazankaya, Fatih Çelik, Haydar Hacıpaşalıoğlu, İdris Kaya, Mehmet Özoğul, Murat Tamer, Okan Yalçın, Onur Demirel, Özkan Darendeli, Ramazan Akkuş, Ramazan Atım ve Yusuf Yiğit'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Ayrıca, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası alan Fazıl Ergün ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası alan Özkan Darendeli'ye verilen cezalar da onandı.

7 SANIĞIN CEZALARI BOZULDU

Öte yandan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılan sanıklar İslam Kılıç, Adem Yaşar, Emrah Coşkunsu, Haldün Zülkadiroğlu, Mehmet Bakan, Nurettin Özdoğan ve Osman Küt hakkındaki hükümler ise bozuldu.

Kararda, Nurettin Özdoğan dışındaki 6 sanığın ilgili madde uyarınca kusurlu hareketleri ile orantılı, hakkaniyete uygun bir ceza tertip edilmesi gerektiği gözetilmeden hatalı değerlendirme ile doğrudan fail olarak cezalandırılmasının bozma sebebi olduğuna dikkat çekildi.

Heyet, Nurettin Özdoğan hakkındaki hükmü ise, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozdu. Kararda, bu sanıkla ilgili delillerin yeniden değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine yer verildi.