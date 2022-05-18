Ongun sosyal medya hesaplarından İBB Sözcülüğü görevi bölümünü kaldırdı

Ongun daha önce İstanbul'un hizmet beklediği anlarda tatilde olması, otobüslerdeki kalabalıkları kendilerine yönelik bir operasyon olarak adlandırması, gelen tepkileri "200-300 kişinin görüşü" olarak hafife alması gibi olaylarla gündeme gelmişti.