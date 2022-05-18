Son dakika haberler: İBB Sözcüsü Murat Ongun görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki sözcülük biriminin kaldırıldığını dolayısıyla sözcü Murat Ongun'un da artık kendisi adına konuşamayacağını doğruladı. İmamoğlu görevden aldığı Ongun'un diğer görevlerine devam edeceğini açıkladı.
SON DAKİKA | İBB VE CHP'Yİ KARIŞTIRAN GELİŞME: MURAT ONGUN GÖREVDEN ALINDI
Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un görevden alındığı iddiaları üzerine İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. Buna göre tartışmalı konularda kendisini zor durumda bırakan Murat Ongun'un sözcü sıfatıyla açıklama yapamayacağını duyurdu.
İmamoğlu, özel bir televizyonda verdiği röportajda sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. Ongun'un diğer görevlerine devam edeceğini ifade etti.
ELEŞTİRİLERE KARŞI ALEVİ KÖRÜKLEMİŞTİ: BİZ ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYORUZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Doğu Karadeniz Turu' dönüşünde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. Konu hakkında CHP yandaşı FOX TV'nin spikeri, Murat Ongun ile görüştüğünü söyleyerek, Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" dediğini aktarmıştı.
Ongun sosyal medya hesaplarından İBB Sözcülüğü görevi bölümünü kaldırdı
Ongun daha önce İstanbul'un hizmet beklediği anlarda tatilde olması, otobüslerdeki kalabalıkları kendilerine yönelik bir operasyon olarak adlandırması, gelen tepkileri "200-300 kişinin görüşü" olarak hafife alması gibi olaylarla gündeme gelmişti.