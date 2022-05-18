Haberler Gündem Haberleri İBB ve CHP'yi karıştıran son dakika haberi: Murat Ongun İBB Sözcülüğü görevinden alındı!
Giriş Tarihi: 18.5.2022 11:47 Son Güncelleme: 18.5.2022 11:50

İBB ve CHP'yi karıştıran son dakika haberi: Murat Ongun İBB Sözcülüğü görevinden alındı!

İBB ve CHP’yi karıştıran son dakika haberi: Murat Ongun İBB Sözcülüğü görevinden alındı!

Son dakika haberler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sıcak saatler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kritik anlarda karıştığı skandallarla gündeme gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u görevden aldığı, bunun için İBB sözcülüğü birimini kaldırdığı iddia edildi. İlerleyen dakikalarda bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu Murat Ongun'un artık kendisi adına konuşamayacağını doğruladı ve diğer görevlerine devam edeceğini duyurdu. İşte İBB ve CHP'yi karıştıran son dakika gelişmesi

Son dakika haberler: İBB Sözcüsü Murat Ongun görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki sözcülük biriminin kaldırıldığını dolayısıyla sözcü Murat Ongun'un da artık kendisi adına konuşamayacağını doğruladı. İmamoğlu görevden aldığı Ongun'un diğer görevlerine devam edeceğini açıkladı.

SON DAKİKA | İBB VE CHP'Yİ KARIŞTIRAN GELİŞME: MURAT ONGUN GÖREVDEN ALINDI

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un görevden alındığı iddiaları üzerine İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. Buna göre tartışmalı konularda kendisini zor durumda bırakan Murat Ongun'un sözcü sıfatıyla açıklama yapamayacağını duyurdu.

MURAT ONGUN BİRÇOK KONUDA TARTIŞILAN İSİM OLDU

Murat Ongun son olarak Ekrem İmamoğlu'nun bazı yazarlarla çıktığı Karadeniz turuna yönelik eleştirilere verdiği yanıt ile gündeme gelmişti. İmamoğlu da bu eleştirilerle ilgili "Vız gelir trıs gider" açıklaması yapmıştı.

İmamoğlu, özel bir televizyonda verdiği röportajda sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. Ongun'un diğer görevlerine devam edeceğini ifade etti.

ELEŞTİRİLERE KARŞI ALEVİ KÖRÜKLEMİŞTİ: BİZ ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Doğu Karadeniz Turu' dönüşünde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. Konu hakkında CHP yandaşı FOX TV'nin spikeri, Murat Ongun ile görüştüğünü söyleyerek, Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" dediğini aktarmıştı.

Ongun sosyal medya hesaplarından İBB Sözcülüğü görevi bölümünü kaldırdı

Ongun daha önce İstanbul'un hizmet beklediği anlarda tatilde olması, otobüslerdeki kalabalıkları kendilerine yönelik bir operasyon olarak adlandırması, gelen tepkileri "200-300 kişinin görüşü" olarak hafife alması gibi olaylarla gündeme gelmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İBB ve CHP'yi karıştıran son dakika haberi: Murat Ongun İBB Sözcülüğü görevinden alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA