İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya’da açılışa katıldı

"BU VAKIFLARA GELİP DE BÖYLE KÖRÜ KÖRÜNE DESTEK OLMAK DEĞİL"

Erdoğan, Harvard Üniversitesini dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri yapan en büyük desteğin 55 milyar doları aşan vakıf birikimi olduğunu belirterek, "Biz de inşallah ülkemizde aslında bir medeniyet nöbetini devralmak iddiasındaysak, bu mücadelenin merkezinde de üniversitelerimiz yer alacaksa, bu hedefe yürümenin merkezinde üniversitelerimiz yer alacaksa o zaman üniversitelerimizin bu tür maddi imkanlarını yani cari harcamalarının dışında kalan araştırmaya yönelik özellikle ve ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin desteklenmesine yönelik imkanları bu büyük vakıflar vasıtasıyla sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nda benzer bir tecrübeleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun oradaki üniversitemizin de geçtiğimiz yıllarda çok iyi mesafe almasına vakıf olarak katkı sağlayabildik. İnşallah Konya'daki bu Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı da Konya gibi gerçekten çok güzel eğitim şehrinin dünya çapında işler yapmasına katkı sağlayacaktır. Bütün katkı sağlayanlara, destek verenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim üniversitelerimizden, bu eğitim kurumlarımızdan beklenti içerisine girmemiz onları adeta yormamız, zorlamamız, sıkıştırmamız lazım. Bu vakıflar da bunun aracısı olacak. Bu vakıflara gelip de böyle körü körüne destek olmak değil. Bu vakfa ne destek vereceğiz, sonunda bu üniversite topluma, ümmete, ülkeye ne tür katkılar sağlayacak bunu da görmek kaydıyla inşallah üniversitemizi, gençliğimizi ve nesillerimizi NEVA da destekleyecek."