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Giriş Tarihi: 18.5.2022 19:16

Oğlunu döverek öldürmüştü: O baba tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Oğlunu döverek öldürmüştü: O baba tutuklandı

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Onur G., fenalaşan 3 yaşındaki oğlunu balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü. Kadir G.'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesinin ardından durumdan şüphelenen polis ekipleri baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı.
Baba Onur G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Oğlunu döverek öldürmüştü: O baba tutuklandı
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