Son dakika: İsveç füzeleri Pençe-Kilit harekatında ele geçirildi: SABAH gündeme getirmişti!

Son dakika haberi: SABAH'ın gündeme getirdiği İsveç'in PKK'ya verdiği füzelerden 2 adet daha kuzey Irak'taki kamplarda ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Zap Vadisi ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde 17 Nisan'da başlatılan ve şuana kadar 85 PKK'lının etkisiz hale getirildi operasyonda, Zap Vadisi'nde bir sığınak tespit edildi.

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Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunana sığınaklarda, Bordo Bereliler ile komandolar, güvenlik önlemi aldıktan sonra arama yaptı. Yapılan detaylı aramalarda toprağa gömülü vaziyette, silah ve patlayıcılar ile birlikte İsveç yapımı zırh delici özelliği bulunana omuzdan atma AT-4 tanksavar füzesi bulundu. Ele geçirilen füzelerin yeni olması ise dikkat çekti.