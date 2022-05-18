Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İsveç füzeleri Pençe-Kilit harekatında ele geçirildi: SABAH gündeme getirmişti!
Giriş Tarihi: 18.5.2022 19:46 Son Güncelleme: 18.5.2022 19:48

Son dakika: İsveç füzeleri Pençe-Kilit harekatında ele geçirildi: SABAH gündeme getirmişti!

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: İsveç füzeleri Pençe-Kilit harekatında ele geçirildi: SABAH gündeme getirmişti!

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde başlatılan operasyonda, Zap bölgesinde İsveç menşei AT-4 füze ele geçirildi. Gara’daki hava harekatında ise, 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi: SABAH'ın gündeme getirdiği İsveç'in PKK'ya verdiği füzelerden 2 adet daha kuzey Irak'taki kamplarda ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Zap Vadisi ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde 17 Nisan'da başlatılan ve şuana kadar 85 PKK'lının etkisiz hale getirildi operasyonda, Zap Vadisi'nde bir sığınak tespit edildi.

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Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunana sığınaklarda, Bordo Bereliler ile komandolar, güvenlik önlemi aldıktan sonra arama yaptı. Yapılan detaylı aramalarda toprağa gömülü vaziyette, silah ve patlayıcılar ile birlikte İsveç yapımı zırh delici özelliği bulunana omuzdan atma AT-4 tanksavar füzesi bulundu. Ele geçirilen füzelerin yeni olması ise dikkat çekti.



GARA'DA PKK'YA DARBE

Öte yandan, TSK ve MİT kuzey Irak'ın Gara bölgesinde ortak operasyon yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı SİHA'lar tarafından gerçekleştiren hava harekatında silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: İsveç füzeleri Pençe-Kilit harekatında ele geçirildi: SABAH gündeme getirmişti!
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