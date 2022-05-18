SON DAKİKA: CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet çarkında şoke eden ifade: ’Ben buranın Allah’ıyım...’

"DENETİMLERİ GÖSTERMELİK YAPTIĞINI SÖYLÜYORDU"

Şüphelilerden birinin ifadesinde, "Bütün yasal izinlerim olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin lira para verdim. Bu süre zarfında A.K., göstermelik olarak inşaat alanına geliyordu. Bize herhangi bir cezai işlem uygulamadığını, bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını söylüyordu" dediği kaydedildi. Bir başka şüphelinin ise, "Zabıta memuru C.U. bana, 'Ben buranın Allah'ıyım, bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem' diyordu." dediği belirtildi.