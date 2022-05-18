SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, SADAT tartışmaları ile ilgili açıklamada bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önüne gidip yaptığı basın açıklamasına tepki gösteren Soylu, büyükelçi iddiasını hatırlattı, "Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT'ın önüne gidene kadar, Et ve Süt Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin. Bu Türkiye'ye bir ihanettir. Sen Türkiye'nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın" dedi.