Hatay’a şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 13 Mayıs'ta yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi öğle namazına müteakip Hatay'ın Kırıkhan şahitliğinde toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu bilginin verilmesi üzerine şehidin Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki şehidin naaşının önce baba evine getirilip helallik alındıktan sonra öğlen namazını müteakip Kırıkhan şehitliğine defnedileceği öğrenildi.