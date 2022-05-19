Son dakika: AK Parti MYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika: Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Her geçen gün terör örgütlerine verilen siyasi ve askeri desteklerin nasıl verildiğine dair yeni bilgilere ulaşıyor.

Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. Bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin düşmanına destek verdi.

Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde destek verildiğini görmedik. Sizin bu terör örgütlerine verdiğiniz destekler, bizim askeri polisimize ve vatandaşımıza saldırı olarak dönüyor. Bu destek kabul edilemez.

Terör örgütüne verilen desteğin 'DEAŞ ile mücadele' bahanesi adı altında yapılması kabul edilemez. İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.