Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakanı Kirişci’yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kirişci, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev, Kirişci'den Erdoğan'a selam iletmesini rica etti.

Aliyev, birkaç gün önce Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Kirişci'yi Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmasından dolayı kutladı, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Kirişci de göreve geldikten sonra ilk ziyaretini kardeş Azerbaycan'a yaptığını vurguladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ile kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve iş birliğinin gündeminde tarımın önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, işgal sırasında o topraklardaki tarımla ilgili her şeyin Ermeniler tarafından yok edildiğini belirterek, kurtarılan topraklarda diğer alanların yanı sıra geniş çaplı tarım çalışmalarının planlandığını, o bölgede Türkiye ile tarım alanında yakın iş birliği ve ortak faaliyetlerin yürütüldüğünü bildirdi.

Görüşmede, Bakü'de düzenlenen 15. Caspian Tarım ve Gıda Fuarı'nın önemine değildi, fuara Türkiye'nin sağladığı geniş katılımdan memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Kabulde, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.