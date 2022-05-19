Bakan Çavuşoğlu, New York’ta Macaristan ve Senegalli mevkidaşları ile görüştü

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "New York temaslarımıza Macaristan Dışişleri Bakanıyla devam ettik. Enerji iş birliğimizi ve NATO genişlemesini ele aldık." ifadesine yer verdi.

Temasları kapsamında Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, mevkidaşı ile iki ülke ilişkilerini ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik girişimleri ele aldıklarını kaydetti.