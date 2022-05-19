Bolu Belediyesine 40 bin lira para cezası

Sığınmacılara yönelik tavrıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan mültecilerin kenti terk etmesi için su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından şehrin bir çok yerlerinde bulunan bill boordalara da hem Arapça hem de Türkçe, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı" yazısını asınca ceza da kaçınılmaz oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik görüşlerinin kendisini bağladığını belirterek, "Parti politikalarımız ile taban tabana zıttır" demişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Özcan hakkında "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

NİKAH ÜCRETLERİNİ 100 KAT ARTTIRDI

Özcan, sonrasında yeni bir adım atarak kentteki yabancı uyrukluların nikah ücretinin 100 kat arttırılması için teklif verdiğini duyurmuş ve sebebini ise "Sığınmacıların Bolu'ya yerleşmelerini istemiyoruz" sözleriyle açıklamıştı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve geldiği ilk günlerde de mültecilere yönelik yardımların kesilmesi talimatını veren Özcan'ın belediyesine, ceza geldi.

SKANDAL UYGULAMAYA 40 BİN LİRA CEZA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı'nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bardağı taşıran son marifeti ise Bolu'nun en işlek caddelerinde bulunan Bill Boordalara Arapça ve Türkçe uyarı yazıları oldu.