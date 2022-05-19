Çeşme’de bayramda gençlere CHP’li belediye zorbalığı

Olaya tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, ''Bugün bir kere daha anladık ki; Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak, Oran'ın umrunda bile değil! Ego ve şiddet ruhundan ibaret Oran için varsa yoksa gösteriş. Oran iyi bilsin ki; her şeyi şovdan ibaret sanan bu zihniyete, o önüne geçmek istediği gençlik son verecek'' dedi.

ZABITA GENÇLERİ HİÇE SAYDI

Çeşme Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi programı, ilk olarak, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından ikinci program olan bando eşliğinde kortej oluşturulması başlarken, Belediye zabıtasının, kortejin önünde, Atatürk Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımını ittirerek, en öne, Belediye Bando takımını geçirmeye çalıştı. Yaşanan bu olaya, öğrenci bandosunun öğretmeni ve çevredeki vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Kameraya yansıyan görüntülerde, kadın vatandaşlardan biri zabıtalara yönelik 'Niye ittiriyorsunuz çocukları. Çocukları iterek yer açıyorsunuz. Ayıp!' diye tepkisini dile getirdiği görüldü. Zabıta ile tartışmalar yaşanırken gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, belediye bando takımını, öğrencileri ittirerek öne geçirmeye çalışan zabıtaya tepki gösteren vatandaşlardan birine 'Sen kimsin, sessiz ol' dedikten sonra zabıtaya dönerek 'Alın buradan' diye talimat vermesi kameralara yansıdı.



SANKİ BAŞKANIN KENDİ BAYRAMI

Yaşanan olaya tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, 'Çeşme Belediye Başkanı Oran 19 Mayıs'ı kendi bayramı sanmış belli ki! Belediye bandosunu zabıtadan oluşturduğu eskort ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerimiz bandosunun önüne sürmesi, en öne belediye bandosunu geçirerek bu korteji kendi şovuna dönüştürmeye çalışması başka türlü açıklanamaz. Ne bayramımıza, ne bayramı hediye eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ne de bayramın asıl sahibi Türk Gencimize yakışmayan ve Oran tarafından yaratılan bu itiş kakış ise gözünü şov bürüdüğünü ortaya koyuyor. Bugün bir kere daha anladık ki; Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak, Oran'ın umrunda bile değil! Ego ve şiddet ruhundan ibaret Oran için varsa yoksa gösteriş! Atatürk istiklalimizi kime emanet edeceğini elbette ki iyi biliyordu. Bugün hem bayramına hem de bandosuna sahip çıkan gençlerimizle gurur duyuyorum. Oran iyi bilsin ki; her şeyi şovdan ibaret sanan bu zihniyete, o önüne geçmek istediği gençlik son verecek'' dedi.



ZABITA İLE ZORBALIK

Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan sosyal medyadan olaya ilişkin görüntüleri paylaşarak '' Çeşme'de, belediye eliyle yaşanan bu görüntülerin izahı yoktur! Gençlerin bayramında, gençleri ezmeye çalışmak ve ardından bu yaşananları durdurmak yerine tepki gösteren vatandaşa zabıta ile zorbalık yapan Çeşme Belediye Başkan'ı hemen gençlerden ve milletimizden özür dilemelidir. '' sözleri ile tepkisini dile getirdi.

EN ÖNDE YÜRÜMEK ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞİNE YAKIŞIR

Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Tanıtım ve Medya'dan sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise, '' Sizce; bu arbedeyi çıkaran zihniyet 'Atatürk'ü anmak ve Gençlik'le ne kadar ilgili?! CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Zabıta Bandosu; devlet törenindeki gençlik bandosunun önüne geçmek isterken, hatta itiraz edenlere 'alın bunu buradan' derken sizce neyin peşinde? Bu zihniyet; Atatürk'ü de gençliği de şahsi ikbali için kullanan, siyasetine alet eden zihniyettir! 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayısları kendi siyasetinin tekelinde sanan zihniyettir! Vatandaşımızın da dediği gibi; en önde yürümek Atatürk gençliğine yakışır ve onların hakkıdır!



BAYRAMI GENÇLERE ZEHİR ETTİLER

Çevre, Şehir ve Kültür'den sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de, ''Gençlerin bayramını, gençlere zehir eden CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP zihniyetinin tezahürüdür. Maksatları; ne Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ne millet ne de gençliktir! Maksatları; gençleri ezip, en önde fotoğraf verme ve reklam yapmaktır! Yazıklar olsun!'' diye tepki gösterdi.