Emine Erdoğan: Çocuklarımız müzeleri keşfetsin

Kırşehır'de, Müzeler Günü etkinliği kapsamında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm çocuklarımızın aileleriyle müzelerdeki eserlerimizi gelip görmeleri lazım. Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza ve torunlarımıza bu alışkanlığı kazandırmak zorundayız" dedi. Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ndeki Müzeler Günü etkinliğine katıldı. Müzede çalışan yöresel kıyafetli Japonlar tarafından karşılanan Emine Erdoğan, arkeolojik kazılarda bulunan eserler hakkında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura'dan bilgi aldı. Erdoğan daha sonra müzede alevde cam şekillendirme ve üfleme sanatının uygulandığı ürünlerin yapımını izleyerek, ısıttığı cama şekil verdi. Geleneksel Japon oyunu kendamayı da izleyen ve oyunu deneyen Erdoğan, "Çok beğendiğim, bizim çocukluğumuzda oynadığımız topaca benziyor" diyerek, oyunu evde torunlarıyla da oynamak istediğini belirtti. Müzede bir süre daha gezen Erdoğan, kâğıt katlama sanatı origaminin yapılışını izledi, Japon sanatçılarla kâğıt katladı. Gazetecilerin, Müzeler Günü olduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan, "Tüm çocuklarımızın aileleriyle müzelerdeki eserleri gelip görmesi lazım. Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza ve torunlarımıza bu alışkanlığı kazandırmak zorundayız. Çok faydalı olacağını düşünüyorum inşallah. Onlar da kendi bulundukları durumu, geleceğe bu şekilde taşıyacaklar. Şimdiki çocuklar çok şanslı" diye konuştu.