Hatay şehidini dualarla uğurladı

Zeytindalı Hareket bölgesinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, PKK terör örgütü tarafından 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen havan saldırısında yaralandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uzman Onbaşı Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün hayata tutunabildi.