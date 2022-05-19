Hatay şehidini dualarla uğurladı

Zeytindalı Hareket bölgesinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, PKK terör örgütü tarafından 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen havan saldırısında yaralandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uzman Onbaşı Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün hayata tutunabildi.
24 yaşındaki Uzman Onbaşı, hayatının baharında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı günün sabahında şehit düştü. Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in naaşı dün hastaneden alınarak, doğup büyüdüğü Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına getirildi. Burada komşularından helallik alınmasının ardından şehit Uzman Çavuş Şenel'in naaşı cenaze namazının kılınacağı Kırıkhan Mezarlık Kompleksine getirildi.
Cenaze töreninde şehidin annesi Özgül Şenel gözyaşlarına boğulurken, babası Ahmet Şenel ve şehidin 3 kardeşi metanetlerini korudu. Şehit Piyade uzman onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi Kırıkhan Mezarlık kompleksinde İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrası bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Kırıkhan şehitliğinde toprağa verildi.
Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, 2.Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan,ilçe belediye başkanları kurum ve kuruluşların müdürleri, şehidin yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.