İBB’ye tepkiler çığ gibi büyüyor! İstanbul’u öğrenciye dar ettiler





Mustafa Çetin (FSMVÜ İç Mimarlık): İstanbul İBB'nin hem toplu taşımadaki idare ve liyakat eksikliği hem de ulaşıma yapılan zamlardan dolayı öğrenciler için yaşanması zor bir şehir haline geldi. Biz öğrenci dostu bir belediye anlayışı istiyoruz.