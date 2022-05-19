Son dakika: O isimlere A Haber ulaştı! İşte İsveç’ten istenen teröristlerin isimleri

Son dakika haberleri: İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak Türkiye'nin konuyla ilgili tavrı belli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin grup toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hala yürüyor. Hem PKK/YPG'ye her türlü desteği verip hem de NATO üyeliği için destek istemek tutarsızlıktır." ifadelerini kullandı.
İşte İsveç'ten istenen teröristler! A Haber'in ulaştığı isim isim o liste | Video
"İŞTE İSVEÇ'TEN İSTENEN TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ
A Haber, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimlerine ulaştı. Peki o isimler arasında kimler var? A Haber editörü Özkan Özcan canlı yayında aktardı.
TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ
-Bülent Keneş,
Levent Kepez,
Harun Tokak,
Yılmaz Ayten.
DİKKAT ÇEKEN İSİM: SÖZDE İSRAİL İMAMI
Özellikle Harun Tokak, bu isim FETÖ'nün en önemli isimlerinden birisi. Zira karanlık kurul üyelerinden "baş yüceler" ya da "istişare heyeti" denilen bu kurul üyelerinden örgütün sözde İsrail İmamı. 1973'te FETÖ terörist başı Fetullah Gülen ile tanıştı. 10 milyon lira ödülle "Kırmızı Kategori"de aranıyor.
FETÖ'ye ait "Kimse Yok mu?" derneğinde "Kudüs koordinatörü" adı altında örgütsel faaliyetlere devam etti. Türkiye – İsrail diplomatik krizinin yaşandığı dönemde ülkeye gitti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gözaltına alınıp baskıya maruz kalırken o dönem İsrail devletlerinde çalışma ve oturma iznini aldı.
Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş de İsveç'te bulunuyor. Türkiye'nin iadesini istediği isimlerden birisi. Gazete FETÖ'nün bir yayın organıydı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK
Mehmet Sıraç Bilgin
Aysel Alhan
Aziz Turan
Ragıp Zarakolu
Halef Tak
İsveç iade etmediği gibi FETÖ ve PKK'lılara vatandaşlık verdi.