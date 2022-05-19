Son dakika: O isimlere A Haber ulaştı! İşte İsveç’ten istenen teröristlerin isimleri

DİKKAT ÇEKEN İSİM: SÖZDE İSRAİL İMAMI

Özellikle Harun Tokak, bu isim FETÖ'nün en önemli isimlerinden birisi. Zira karanlık kurul üyelerinden "baş yüceler" ya da "istişare heyeti" denilen bu kurul üyelerinden örgütün sözde İsrail İmamı. 1973'te FETÖ terörist başı Fetullah Gülen ile tanıştı. 10 milyon lira ödülle "Kırmızı Kategori"de aranıyor.

FETÖ'ye ait "Kimse Yok mu?" derneğinde "Kudüs koordinatörü" adı altında örgütsel faaliyetlere devam etti. Türkiye – İsrail diplomatik krizinin yaşandığı dönemde ülkeye gitti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gözaltına alınıp baskıya maruz kalırken o dönem İsrail devletlerinde çalışma ve oturma iznini aldı.