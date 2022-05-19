Kayseri’de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45'inci cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın çatısında yalıtım amacıyla kullanılan straforlarında alev almasıyla birlikte yangın fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi. İtfaiye soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu netlik kazanacak.