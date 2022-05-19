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Giriş Tarihi: 19.5.2022 19:29

Malatya'da duvar çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Malatya’da duvar çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da eski metruk evin çökmesi sonucu bir kişi öldü bir kişide yaralandı.

Malatya'da akşam saatlerinde metruk ve eski bir binanın demirlerini sökmeye çalışan hurdacılar, bir anda çöken binanın altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hurdacılardan 11 yaşında ki Muhamed Şeho biri hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan diğer hurdacı ise hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alınırken, arama ve kurtarma ekipleri ise enkaz altında başka kimsenin bulunmadığını belirledi.

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Malatya'da duvar çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
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