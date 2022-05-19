Pençe operasyonunda saldırı:1 şehit, 3 yaralı

Pençe Kaplan Harekat bölgesinde görev dönüşü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırısı sonucu Şırnak Uludere Güvenlik Korucularından Mehmet Emin Sak şehit olurken, 3 korucu da yaralandı. Yaralı korucularla Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede teröristleri bulunduğu alanlar top atışları ile vurulurken, komandolar ve güvenlik korucuları saldırıyı yapan teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Hudut bölgesinden kalkan Atak helikopteri teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına aldı.