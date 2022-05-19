Son dakika | Eren Abluka-10 operasyon bölgesi görüntülendi

A Haber Ağrı Dağı Eren Abluka-10 Operasyonu bölgesini görüntüledi. Jandarma komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda bine yakın personel kritik ve stratejik noktalarda görev yapıyor. Ara-bul-yok et konseptiyle temizlenen noktalarda da askeri üs bölgeleri oluşturulurken termal kameralarla İran sınırı ve Ağrı Dağı bölgesi didik didik denetleniyor.

11 teröristin öldürüldüğü bölgeyi görüntüleyen A Haber ekipleri şartların ne kadar zor olduğunu ve kahraman askerlerimizin çalışmalarından önemli kesitleri izleyicisine aktardı.

Jandarma askerlerinin siperde elinde silahla terör örgütü geçiş noktalarını gözlerini kırpmadan denetledikleri anlar da kameralara yansıdı. Yerli ve milli silahlarla çatışma hattının tahkim edilmesi de dikkat çeken unsurlardan oldu.

İşte Abluka operason bölgesinden sıcak görüntüler:

PKK'nın Ağrı grunu nasıl yok edildi? A Haber Abluka operasyonunun kalbinde | Video