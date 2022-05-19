Son dakika | Eren Abluka-5 Operasyonlarında bulundu! Hepsi imha edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, Cudi Dağı kırsalında, 18 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette, (2) kg ağırlığında plastik patlayıcı madde, (1) kg ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı madde, (30) adet fünye, (10) adet Alpha Fire marka RS komutalı EYP anahtar sistemi, (2) adet oksijen tüpü, (1) adet tüp başlığı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." denildi.