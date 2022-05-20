Terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerden 19'u, Suriye kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde, açılan taciz atışı sonrası hedef alındı. Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 23 PKK'lı etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığı, örgüte yönelik operasyonlar kapsamında Elazığ'da 'Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 514 personelin görev aldığı duyuruldu.Tunceli kırsalında yürütülen Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında ise 6 sığınakta çok sayıda patlayıcı, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Bu arada Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucucu güvenlik korucusu Mehmet Emin Sak şehit olurken, 3 korucu da yaralandı.