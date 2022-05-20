Dobra dobra sohbet

İki ülkenin liderleriyle bağları koparmayacağımNATO üyesi oldu da ne oldu? ABD'ye üs kurdurdularBir ihtimal pistleri kaldırmayacağızİsveç tam bir terör yuvası. Üyelik taleplerine kesinlikle hayır diyeceğizKısırlaştırma önemli. Belediyeler bu işi üstlenmeliBaşkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerin tüm sorularını açık yüreklilikle yanıtladı:Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. PKK'ya, YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını her yere asacaklar. Ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkeler. Fransa ve Yunanistan zaten girip çıkmışlardı ama sonra maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı ve bunlar tekrar NATO'ya geri dönebildiler. Geri döndüler de ne oldu? Dedeağaç'a Amerika üssü kurdular. FETÖ'cüler Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitti. Kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geldiler. Bunları korumaya devam ettiler. Muhataplarımız "Efendim işte talepleriniz nedir, bilelim ona göre İsveç'ten ve Finlandiya'dan bunları isteyelim" diyor. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke 'hayır' derse NATO ittifakına o ülkeyi alamazlar.İsveç, kesinlikle tam bir terör odağı, terör yuvasıdır. Bunlar silah noktasında yaptırım da uyguladılar bize. Yunanistan'a geliyoruz. Batıya, 400 milyar euro borcu var, hâlâ Batı bunlara silah desteği veriyor. Bir taraftan da bizimle görüşmelerinde 'Sizinle aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz, şöyledir böyledir' diyorlar. Bunu derken kalkıp Kıbrıs ile ilgili 'İki devletli çözüme olumlu bakmıyoruz' diyor. Kusura bakma. Biz de eğer 85 milyonluk Türkiye isek bu delikten tekrar bir daha sokulmayı kesinlikle istemiyoruz. Onun için de kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz.('Masa tenisinde raket tutma stiliniz çok farklı, neden?' sorusuna) Dünyada çok farklı stiller var. Türkiye'ninki klasik tarz. Yani raketin sap kısmından tutarlar. Benimki Çinlilerin, Japonların tutuş şekli.Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi siz gençleri çok mutlu edecek. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Aileler, orada hafta sonlarını, hafta içini geçirecek. Oyun parklarıyla, kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç devşirecek. Şehir hastanesiyle onlar iç içe olacak. Oranın güzelliği neyle izah edilebilir? 29 Mayıs kutlamasını da bu sene orada yapacağız.Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz. Bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenski'yle bağları koparıp atmaya asla niyetim yok. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde bunu devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıl Ruslarla Akkuyu Nükleer Santrali'ni bitireceğiz. Bizim için çok çok ciddi bir kaynak. Öbür taraftan Ukrayna ile gıda, hububat vesaire alanlarında birçok ortaklığımız var. Bölgede bir istikrar unsuru olacak devlet varsa bu da Türkiye'dir. Bunu korumalı.İstanbul'da Beykoz Belediyemizin gayet güzel bir hayvan barınağı var. Belediyemiz hakikaten nefis bir yer yapmış. Konya Belediyemiz de aynen. Demek ki isteyince oluyor. Koskoca İBB niçin hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor, yapsın.Kısırlaştırma önemli. Sınırsız çoğalma, ciddi bedeller ödettirebilir. Bir yavrumuzu köpekler parçalıyorsa alkış tutacak halimiz yok. Gerçekçi olmak lazım. Buna yönelik adımlarımızı atıyoruz.(Erdoğan çiftinin köpekleri Çiko'yla ilgili soruya cevaben) Çiko çok yaşlandı.Buluşmada söz alan gençlerden Seda Nur, çocukluğundan beri Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi. Başkan Erdoğan ve Seda Nur, şair Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' şiirini birlikte okudu. Erdoğan'a teşekkür eden Seda Nur, "İyi ki varsınız. Türkiye'nin gençleri olarak sizleri çok seviyoruz" dedi.