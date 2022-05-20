İBB’nin Apolas konserine tepki yağdı

Türkiye kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıldönümünü coşkuya kutlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi büyük bir skandala imza attı. Gazi Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a gittiği 19 Mayıs 1919'un Rum soykırım olduğunu söyleyen Apolas Lermi, İBB yönetimi 19 Mayıs'ta konser verdirdi. Apolas Lermi, bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Güngören'de düzenlenen organizasyonda sahneye çıktı.

Abdurrahman olan adını Apolas yapan Lermi'nin kurtuluş mücalesinde önemli bir yere sahip 19 Mayıs tarihinde sahneye çıkartılması büyük tepki gördü.