İstikbalimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimizdir

Başkan Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı: Tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. İstikbalimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatı kıymetli gençlerdir. Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyaya ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor. Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz. Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz.