Şehit Doğukan Korkmaz’ın ‘Şehadet Belgesi’ ailesine takdim edildi

Alınan bilgiye göre, 26 Nisan tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz şehit olmuştu.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde yaşayan Sinan ve Şerife Korkmaz'ın iki oğlundan biri olan Doğukan Korkmaz'ın cenazesi (22) gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şehit olan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın 'Şehadet Belgesi' Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur tarafından düzenlenen törenle ailesine takdim edildi.

Kdz. Ereğli Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen 'Şehadet Belgesi' takdim törenine, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve yakınları katıldı.