SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisidir

"GEMİLER BİRER BİRER TAMAMLANIYOR"

Bu anlayışla Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek için başlattığımız projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde gecikme olmadan yürümesini sağladık. İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte Babür Gemisi'nin suya indirme törenine iştirak etmiştik. Bugün de Badr Gemisi'nin Karaçi'de yapılan suya indirme töreninin sevincini yaşıyoruz. Eylül ayında da İstanbul'da Keybar Gemisi suya indirilecek.

HEDEF 2023 AĞUSTOS

Ülkemiz tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin hepsinin de üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor. Hava savunmadan bunun yanında denizaltı savunmaya kadar her türlü askeri görevi icra edebilecek bu dört geminin teslimatları 2023 Ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapılacak. Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayii projesi var. Bunları da aşama aşama hayata geçirerek dostluğumuzu perçinleyecek, ortak geleceğimize uzanan yolları sağlamlaştıracağız.

"BU YOLDA BİRLİKTE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye ve Pakistan olarak istikrarımızı koruyarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak devletlerimizi güçlendirerek bu yolda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum bu duygularla bir kez daha Karaçi'de suya indirilen MİLGEM üçüncü gemimiz Badr'in Pakistan Deniz Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyorum projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkını muhabbetle selamlıyorum.