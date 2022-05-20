Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 502 sığınmacı ülkesine döndü

Son dakika haberi: Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırlardan girmesinin engellendiğini söyleyen Bakan Soylu, "Teşebbüs edildi, tutuldu giremediler. İçeride yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi son 6 yılda yakalandı ve bunların 400 bine yakını kendi ülkelerine geri gönderildi. Böyle bir rakam yok dünyada" diye konuştu.

"Yaklaşık 700 bin kişi Avrupa'ya geçti"

Dünyada yüzde 18-20 civarında olan düzensiz göçmen geri gönderilme oranının Türkiye'de yüzde 40-45 olduğunu belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Yaklaşık 700 bin kişi de bizim ve Avrupa'nın toplam rakamlarına göre Avrupa'ya geçti son 6 yılda. Daha önce geçenler hariç. Son 6 yılda karadan ve denizden Avrupaya geçmiş oldular. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum, Türkiye kaçak göçmeni burada yakalıyorsa kendi ülkesine iade ediyor. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen varsa onu alıyor gönüllü olarak o memleketine yani Suriye'ye oradaki güvenli bölgelere geri götürüyor. Ve bütün bunlarla ilgili politikasını ortaya koymuş, devam ettiriyor. Ama bizden şu isteniyorsa; elbetteki doğru değil, insanları ateşin içerisine atmak, ölümün içerisine atmak, yok oluşun içerisine atmak elbetteki bu bizim ülkemize, Anadolu medeniyetine, bizim inancımıza, bizim değerlerimize, bizim insanlığımıza yakışır bir davranış değil."