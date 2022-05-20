Son dakika: Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu!

Son dakika haberleri... Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddia edilen 56 şüpheliyi yakalamak için şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alan şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe alan ekipler, Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adres ve 56 şüpheliyi belirledi.

Yaklaşık 300 polisin katıldığı şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.