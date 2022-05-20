Teknolojideki hamleler bize ışık oldu





'KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ'

Aleyna Güzelce (Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi): Türkiye Teknoloji Takımı'nın çalışmalarını yakından izliyoruz. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın çalışmalarını takip ediyorum. T3 Vakfı'nın DENEYAP gibi TEKNOFEST gibi önemli yarışmaları, ayrıca bursları var. Gönüllülük stajı sağlıyorlar, onları takip ediyoruz, çünkü kendimizi burada geliştirmek istiyoruz. DENEYAP Atölyeleri var, buralarda çalışabiliyoruz. Hem kendimizi geliştirip hem para kazanabiliyoruz.

Buse Kanat (Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi): T3'te eğitmen mentör bursiyeriyim. Bu vakıfta Selçuk Bayraktar'ın bilgilerinden, birikiminden, DENEYAP'taki fırsatlardan yararlanıp ilerleyen zamanlarda Baykar'da çalışma olanağı bulmayı istiyorum. Uçak mühendisi olarak çalışmak isterim.