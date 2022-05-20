Teknolojideki hamleler bize ışık oldu

Türkiye'nin umut vaat eden gençleri, T3 Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu olanaklarla teknoloji alanında geleceğin yıldızları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gençleri teknoloji ile buluşturan TEKNOFEST ve DENEYAP Atölyeleri'ne katılan gençler, Türkiye'nin milli ve özgün teknoloji çalışmalarında şimdiden yer alabilmenin heyecanını yaşıyor. T3 Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sağladığı imkânlarla kendilerini geliştirdiklerini söyleyen gençler, yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini SABAH'a anlattı.
'KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ'
Aleyna Güzelce (Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi): Türkiye Teknoloji Takımı'nın çalışmalarını yakından izliyoruz. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın çalışmalarını takip ediyorum. T3 Vakfı'nın DENEYAP gibi TEKNOFEST gibi önemli yarışmaları, ayrıca bursları var. Gönüllülük stajı sağlıyorlar, onları takip ediyoruz, çünkü kendimizi burada geliştirmek istiyoruz. DENEYAP Atölyeleri var, buralarda çalışabiliyoruz. Hem kendimizi geliştirip hem para kazanabiliyoruz.
Buse Kanat (Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi): T3'te eğitmen mentör bursiyeriyim. Bu vakıfta Selçuk Bayraktar'ın bilgilerinden, birikiminden, DENEYAP'taki fırsatlardan yararlanıp ilerleyen zamanlarda Baykar'da çalışma olanağı bulmayı istiyorum. Uçak mühendisi olarak çalışmak isterim.
Zülbiye Şencan (Endüstri Mühendisliği öğrencisi): T3 Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı binlerce öğrenciye 10 ay boyunca burs imkânı sağlanıyor. Program kapsamında özgün teknoloji farkındalığına sahip öğrenciler bir araya geliyor. Çok başarılı buluyorum.
Kübra Tursun (Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi): Geleceğin Teknoloji Yıldızları programı kapsamında oluşturulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde geleceğin mühendisleri, teknoloji girişimcileri ve teknoloji liderleri yetişiyor. Biz de bu yapının bir parçası olmak istiyoruz.
Ahmet Hakan (Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi): Teknoloji ile aram iyi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çok yararlanıyoruz.