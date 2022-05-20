The Economist’ten korkutan kapak ve analiz! Dünyanın hesapları şaştı! Pandemi sonrası tam 3 katına çıktı...

THE ECONOMİST'TEN ÇARPICI ANALİZ

The Economist dergisinin 18 Mayıs'ta paylaştığı "Amerika'da gıda fiyatları fırladı" başlıklı analizinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gıda enflasyonu değerlendirildi. Analizde, "Gıda fiyatları enflasyonu, pandemi öncesi tahminlerden neredeyse üç kat daha yüksek seviyelerde." ifadeleri dikkat çekti.

Ocak 2020'den bu yana tüm gıda ürünlerindeki beklenti ve gerçekleşen fiyat artış oranlarının değerlendirildiği analizde açık maviyle gösterilen eğride pandemi öncesi eğilim, koyu mavi ile gösterilen eğride ise şu anda gerçekleşen oranlar ele alındı.

GIDA FİYATLARI 3 KAT ARTTI

Pandemi öncesine göre gıda enflasyonunda 3 kata varan bir artış olduğu net şekilde ortaya konuldu.

The Economist, analizin devamında ise şu bilgilere yer verdi:

"11 Mayıs'ta ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Amerikan perakende fiyatlarının tahminini içeren en son raporunu yayınladı. Tüketici Fiyat Endeksi, hane halkı payları ile ağırlıklandırılmış tüm mal ve hizmetlerin maliyeti harcamalar, Mart ayındaki %1,2'lik artışın ardından Nisan ayında da %0,3 arttı. Bu yavaşlama hoş karşılansa da fiyatların bir yıl öncesine göre %8.3 daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Petrol fiyatları yıllık bazda %43,6, enerji fiyatları ise %13,7 arttı.

Gıda dahil restoran yemekleri %9,4, bakkaliye %10,8 daha pahalı hale geldi. Tarım Bakanlığı'nın Ekonomik Araştırma Servisi, gıda fiyatlarındaki artışları sebze veya sığır eti gibi ürünlere göre ayırıyor. Çiftçilerden, toptancılardan ve perakendecilerden alınan rakamların yanı sıra malların taşınması için yakıt maliyetini hesaba katıyor. Mart ayı için yapılan son modelleme, etin fiyatının diğer gıdalardan daha hızlı arttığını gösteriyor. Örneğin sığır eti ve dana eti fiyatları yıllık bazda %16 arttı.

Taze sebzelerin fiyatı daha az acı verici bir şekilde %5,9 arttı. Kişisel harcamalarını kısmayı uman Amerikalılar, günde beş öğünden daha fazlasını yemeyi düşünebilir. Yiyecekler neden bu kadar pahalılaşıyor? Ulaşım büyük etken. ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından izlenen verilere göre, bir galon yakıtın fiyatı 16 Mart'ta 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sıkı bir işgücü piyasası da suçlanacak. Hasat, nakliye ve satış dahil olmak üzere gıda üretiminin her aşamasında işçiler yetersiz durumda.

BLS verileri, Mart ayında ticaret, ulaşım ve kamu hizmetlerinde 2 milyonun biraz üzerinde iş ilanı olduğunu gösteriyor. Bu, mevcut işçilerin, maliyeti tüketicilere yansıtılan daha yüksek ücret için pazarlık yapabilecekleri anlamına geliyor. Nakliye ve depolama personeli için ücretler yıllık bazda %8 arttı. Tarım Bakanlığı, 25 Mayıs'ta Nisan ayındaki fiyat değişikliklerini hesaba katarak rakamlarını yeniden güncelleyecek. Nisan BLS raporunda bildirilen fiyatlardaki genel artış göz önüne alındığında, eğilimin iyileşmesi olası değil.

Amerikalılar, hükümet istatistikçilerinin, kullanılmış arabalar ve benzin gibi en hızlı şekilde daha pahalı hale geldiğini söylediği bazı mallardan kaçınabilirler ancak herkesin yemek yemesi gerekir."