The Economist’ten korkutan kapak ve analiz! Dünyanın hesapları şaştı! Pandemi sonrası tam 3 katına çıktı...

Küresel koronavirüs pandemisi dünyada ekonomileri altüst etti. Salgın etkisini yititmeye başladı ancak tahribatı ağır oldu. Dünya genelinde enflasyon canavarı hortladı. Enflasyona hiçç alışık olmayan ülkeler bile tarihlerinin en büyük hayat pahalılıkları ile karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri de küresel güç olarak adlandırılan ABD. Dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından The Economist ABD'deki enflasyonu analiz etti. Analizde gıda fiyatları enflasyonunun pandemi öncesi tahminlerden 3 kat daha yüksek seviyelerde seyrettiği belirtildi. Yine enerji fiyatları ve petrol fiyatlarındaki artış da verilerle paylaşıldı.
DÜNYADA ENFLASYON CANAVARI SAHNEDE
Küresel koronavir salgını sonrası ekonomiler yüksek enflasyon gerçeği ile karşı karşıya. Gıdadan, enerjiye her alanda hayat pahalılığı dünyanın tüm ülkelerinde temel sorun haline dönüştü. ABD de enflasyondan nasibini alan ülkeler arasında... Ülkede enflasyon 8.3'e çıktı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
THE ECONOMİST'TEN ÇARPICI ANALİZ
The Economist dergisinin 18 Mayıs'ta paylaştığı "Amerika'da gıda fiyatları fırladı" başlıklı analizinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gıda enflasyonu değerlendirildi. Analizde, "Gıda fiyatları enflasyonu, pandemi öncesi tahminlerden neredeyse üç kat daha yüksek seviyelerde." ifadeleri dikkat çekti.
Ocak 2020'den bu yana tüm gıda ürünlerindeki beklenti ve gerçekleşen fiyat artış oranlarının değerlendirildiği analizde açık maviyle gösterilen eğride pandemi öncesi eğilim, koyu mavi ile gösterilen eğride ise şu anda gerçekleşen oranlar ele alındı.
GIDA FİYATLARI 3 KAT ARTTI
Pandemi öncesine göre gıda enflasyonunda 3 kata varan bir artış olduğu net şekilde ortaya konuldu.
The Economist, analizin devamında ise şu bilgilere yer verdi:
"11 Mayıs'ta ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Amerikan perakende fiyatlarının tahminini içeren en son raporunu yayınladı. Tüketici Fiyat Endeksi, hane halkı payları ile ağırlıklandırılmış tüm mal ve hizmetlerin maliyeti harcamalar, Mart ayındaki %1,2'lik artışın ardından Nisan ayında da %0,3 arttı. Bu yavaşlama hoş karşılansa da fiyatların bir yıl öncesine göre %8.3 daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Petrol fiyatları yıllık bazda %43,6, enerji fiyatları ise %13,7 arttı.
Gıda dahil restoran yemekleri %9,4, bakkaliye %10,8 daha pahalı hale geldi. Tarım Bakanlığı'nın Ekonomik Araştırma Servisi, gıda fiyatlarındaki artışları sebze veya sığır eti gibi ürünlere göre ayırıyor. Çiftçilerden, toptancılardan ve perakendecilerden alınan rakamların yanı sıra malların taşınması için yakıt maliyetini hesaba katıyor. Mart ayı için yapılan son modelleme, etin fiyatının diğer gıdalardan daha hızlı arttığını gösteriyor. Örneğin sığır eti ve dana eti fiyatları yıllık bazda %16 arttı.
Taze sebzelerin fiyatı daha az acı verici bir şekilde %5,9 arttı. Kişisel harcamalarını kısmayı uman Amerikalılar, günde beş öğünden daha fazlasını yemeyi düşünebilir. Yiyecekler neden bu kadar pahalılaşıyor? Ulaşım büyük etken. ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından izlenen verilere göre, bir galon yakıtın fiyatı 16 Mart'ta 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sıkı bir işgücü piyasası da suçlanacak. Hasat, nakliye ve satış dahil olmak üzere gıda üretiminin her aşamasında işçiler yetersiz durumda.
BLS verileri, Mart ayında ticaret, ulaşım ve kamu hizmetlerinde 2 milyonun biraz üzerinde iş ilanı olduğunu gösteriyor. Bu, mevcut işçilerin, maliyeti tüketicilere yansıtılan daha yüksek ücret için pazarlık yapabilecekleri anlamına geliyor. Nakliye ve depolama personeli için ücretler yıllık bazda %8 arttı. Tarım Bakanlığı, 25 Mayıs'ta Nisan ayındaki fiyat değişikliklerini hesaba katarak rakamlarını yeniden güncelleyecek. Nisan BLS raporunda bildirilen fiyatlardaki genel artış göz önüne alındığında, eğilimin iyileşmesi olası değil.
Amerikalılar, hükümet istatistikçilerinin, kullanılmış arabalar ve benzin gibi en hızlı şekilde daha pahalı hale geldiğini söylediği bazı mallardan kaçınabilirler ancak herkesin yemek yemesi gerekir."
MART AYINDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün aylık yayımladığı raporunda küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.
FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu. Artış oranı geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti. Endeks, söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel gıda fiyatlarının tahıl ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.
TAHIL VE BUĞDAYA SAVAŞ DARBESİ: FİYATLAR REKOR KIRDI
Tahıl Fiyat Endeksi, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya'nın savaşta olmasının etkisiyle aylık yüzde 17,1, yıllık ise yüzde 37 artış gösterdi. Geçen ay küresel buğday fiyatları aylık yüzde 19,7 ve mısır, arpa fiyatları da yüzde 19,1 artarak rekor
kırdı.
YAĞ FİYATLARINA DA SAVAŞ NEDENİYLE BÜYÜK ARTIŞ
Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ayçiçek tohumu yağı fiyatlarının artması ve artan petrol fiyatları nedeniyle aylık yüzde 23,2 artış kaydetti. Ukrayna ve Rusya, küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiriyor.
Şeker Fiyat Endeksi, büyük ihracatçılardan Brezilya realinin değer kazanması ve yüksek ham petrol fiyatları nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 6,7 arttı.
ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DE TABLO AYNI
FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Asya'dan artan talebin tereyağı ve süt tozu fiyatlarını etkilemesiyle yüzde 2,6 yükseldi. Et Fiyat Endeksi'nde ise yüzde 4,8 yükseliş gerçekleşti.
THE ECONOMİST'TEN KORONAVİRÜS SONRASI BİR KORKUTAN KAPAK DAHA
The Economist dergisi, 27 Mayıs kapağında gıda felaketine değindi. Görselde , buğday başakları kuru kafa simgesi üzerinden temsil edildi. Dergi, daha öncede Kovid-19 ortada yokken, salgın hastalıkları kapağına taşımıştı.