THY’nin ’hayal kurma’ temalı yeni reklam filmi yayınlandı

Başarıya giden yolda hayal kurmanın önemini Anadolu'nun ücra köyünde yaşayan küçük bir çocuğun hikayesiyle izleyiciye aktaran filmde, babasını Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaybeden bir çocuğun şartlar ne olursa olsun vazgeçmeyerek pilot olma hayalini gerçekleştirmesi anlatıyor

HAYALİ OLAN HERKESE İLHAM OLMASINI DİLİYORUM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni reklam filmi ile ilgili; "1933 yılında mütevazı bir filoya sahip olan şirketimiz, bugün 89. yılını geride bırakıp, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak bayrağımızı göklerde dalgalandırıyor. Türk Hava Yolları ailesi olarak bugünlere, kurduğumuz hayaller için çok çalışarak geldik ve bu yolda hayaller kurmaya devam edeceğiz. Yeni reklam filmimizin başarı yolculuğunda hayalleri olan herkese ilham olmasını diliyorum." dedi.